In casa nascondeva cocaina per 30mila euro (e marijuana): arrestato

ANCONA - Perquisito in auto durante un controllo, lo trovano con 5 dosi di cocaina. La Polizia, nel corso del normale pattugliamento quotidiano, ha fermato lungo la provinciale di Sant'Angelo, in prossimità di un supermercato, un vettura al volante della quale c'era un uomo riconosciuto dalle forze dell'ordine in quanto consumatore di stupefacenti. Durante la perquisizione, addosso al 50enne che viaggiava sul sedile del passeggero, gli agenti hanno trovato alcune dosi di cocaina, che hanno spinto i poliziotti a procedere con il controllo domiciliare, durante il quale sono stati scoperti 300 grammi di altra coca e 90 grammi di marijuana, oltre a materiale necessario al confezionamento. L'uomo è stato arrestato. La droga, secondo i calcoli degli investigatori, avrebbe fruttato 30mila euro.