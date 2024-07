In casa con una pianta di marijuana e della cocaina: denunciato in 50enne

ANCONA – Pizzicato in casa con una pianta di marijuana, una in essicazione e un piccolo quantitativo di cocaina, oltre che in possesso della classica attrezzatura utile al confezionamento di stupefacenti. E così è stato deferito alla Procura.

Protagonista della vicenda è un anconetano di 50 anni, sottoposto ieri a perquisizione da parte degli agenti della Sezione antidroga della Squadra mobile della Questura di Ancona, i quali hanno eseguito una perquisizione domiciliare, a carico di un anconetano di 50 anni.

Per la precisione all’interno dell’appartamento le forze dell’ordine hanno trovato una pianta di marijuana e un’altra in fase di essiccazione appesa in uno stendino dei panni, in tutto 80 grammi di ‘erba’. Oltre alla marijuana però, l’uomo deteneva anche un piccolo quantitativo di cocaina e tutta l’attrezzatura per il confezionamento dello stupefacente. L’indagato è stato accompagnato negli uffici della Questura per le incombenze di rito, venendo poi fotosegnalato presso il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Ancona.

Il cinquantenne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.