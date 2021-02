«Ci stiamo fumando una sigaretta», in auto hanno cocaina ed hashish: denunciati

Quando gli agenti li hanno controllati i due hanno riferito di trovarsi nella zona solamente per fumare una sigaretta. Ma non era così

Gli agenti della squadra Volante di Ancona hanno denunciato 2 giovani, dopo averli sorpresi in piena notte all'interno di un'auto con cocaina ed hashish. Il controllo è scattato intorno le 3.30, tra domenica e lunedì quando i due si trovavano in via Monte Nerone.

Alla vista degli agenti entrambi hanno tentato di abbassarsi ma per loro non c'è stato niente da fare. Inutile anche il tentativo di evitare il controllo affermando ai poliziotti che si trovavano nella zona, violando ricordiamo anche le misure restrittive imposte per il contenimento della pandemia, solamente per fumarsi una sigaretta. Gli agenti hanno deciso di perquisire il mezzo trovando alcune dosi di hashish e cocaina. Per questo i due sono stati multati e denunciati.