Nascondeva cocaina e hashish nella sala, in cucina ed in bagno: denunciato giovane pusher

ANCONA – I suoi movimenti erano già stati monitorati, per il sospetto di un’attività legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Così, nei giorni scorsi, dopo averlo seguito mentre era a bordo della sua autovettura e visto dirigersi a piedi in una stradina fuori mano alla periferia di Ancona, gli agenti lo hanno fermato procedendo alla perquisizione. È stato quindi denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un ragazzo di 26 anni, già conosciuto per precedenti di polizia in materia di droga, addosso al quale è stato ritrovato un piccolo quantitativo di cocaina, che ha portato le forze dell’ordine ad approfondire i controlli.

Nel corso della perquisizione domiciliare, la polizia ha ritrovato altri 5 grammi di cocaina, nascosti nel mobile porta televisione della sala e all’interno di una lampada, mentre in cucina, all’interno di un pensile posizionato sopra il lavello, era stata posizionata una borsa in stoffa, di piccole dimensioni, nella quale era presente un bilancino elettronico di colore grigio ed un barattolo in vetro trasparente contenente un involucro di cellophane con 5 grammi di hashish. I controlli hanno inoltre permesso di trovare dentro un mobiletto in bagno una boccetta in vetro contenente droga in formato oleoso del tipo CBD (cannabinoide) peso di 7,59 grammi, ed una busta in plastica – buttata nella pattumiera – alla quale mancavano numerosi ritagli di forma circolare, dalle stesse caratteristiche di forma e colore degli involucri della sostanza stupefacente rinvenuta.