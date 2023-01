Bazar della droga in casa, scatta il blitz dei carabinieri: coca, hashish e marijuana in casa del giovane

JESI - Controlli a tappeto dei Carabinieri per prevenire reati in materia di stupefacenti. Nel centro di Jesi il nucleo Radiomobile è stato impegnato ieri (9 gennaio) in un’operazione all’interno di un’abitazione dove alcuni uomini in borghese avevano notato da tempo strani movimenti. La conferma è arrivata al momento del blitz. In casa del sospettato, infatti, è stato trovato un piccolo bazar di stupefacenti: circa 16 grammi di cocaina, 88 grammi di hashish e circa 37 grammi di marijuana, nonché materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un strumento da punta e circa 320 di euro in contanti, denaro ritenuto provento dello spaccio. Inoltre sono state rinvenute anche due cartucce da caccia per le quali si procederà per il reato di detenzione abusiva di armi. L’indagine ha permesso di arrestare un 27 enne italiano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Oggi il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto disponendo la liberazione dell’imputato e, su richiesta della difesa, l’udienza dibattimentale è stata fissata per marzo 2023.