Passeggia per strada con un calzino pieno di coca: quando vede la polizia prova a dileguarsi

ANCONA - Dosi di cocaina pronta per essere spacciata nascosta in un calzino: 43enne arrestato per spaccio dalla polizia. Ad intercettare una coppia, un tunisino di 43 anni e una donna italiana di 32, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati gli uomini delle Volanti che si trovavano in piazza D'Armi. I due, alla vista delle forze dell'ordine, hanno tentato di dileguarsi ma senza successo. All'interno di un calzino nero che l'uomo ha tentato di gettare erano nascoste 17 palline di cocaina, circa 10 grammi di sostanza, mentre nello ziano c'era un portafoglio con 270 euro dentro, altri cento euro sparsi alla rinfusa, un paio di forbici ancora sporche di polvere e un coltellino.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 43enne la misura degli arresti domiciliari a Reggio Emilia, dove ha il domicilio. La donna, invece, dai primi accertamenti è risultata estranea all’attività di spaccio.