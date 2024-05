Scoperto mentre consegna la coca, gli trovano in casa altra droga nascosta in un calzino: pusher arrestato

ANCONA – Avevano fermato e controllato due persone note per essere abituali consumatori di droga, e dopo un appostamento sono riusciti a risalire al pusher che li riforniva, nel cui appartamento sono stati ritrovate materiale e sostanze stupefacenti tali da identificare l’abitazione come potenziale base per l'attività di spaccio.

Durante la notte, in zona Piano, le Squadre Volanti hanno proceduto ad ispezionare un’autovettura con a bordo due ragazzi, conosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti che non erano in grado di dare risposte convincenti in merito alla loro presenza sul posto in piena notte, Insospettiti dal loro comportamento e presumendo che fossero in attesa di qualcuno che consegnasse loro la droga, gli agenti si sono appostati poco distante seguendone i movimenti. Dopo pochissimo tempo, hanno visto il passeggero scendere dall'auto e dirigersi verso piazza Ugo Bassi, parlando al telefono e contestualmente arrivare in lontananza una terza persona che, uscita da una casa, si era diretta a piedi in un locale di distributori automatici di capsule di caffè e pet food, lasciando per terra un bicchiere di plastica.

I poliziotti sono riusciti così a fermare un 38enne senegalese sulla via del ritorno a casa, recuperando anche il bicchiere nel quale aveva messo una bustina di cocaina. A seguito della successiva perquisizione nell'appartamento dell’uomo, è stata ritrovata - in una calzino arrotolato – altra cocaina, confezionata in differenti involucri, un bilancino di precisione, delle forbici con le lame ancora sporche di residui di sostanza polverosa bianca ed altre bustine di plastica, proprio come quella rinvenuta nel bicchiere, nonché un pezzo di hashish di circa 4 grammi e più di mille euro in banconote da 50 e 20 euro.

Il senegalese, con diversi precedenti penali a suo carico, è stato arrestato in considerazione della quantità di sostanza stupefacente rinvenuta (più di 16 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish), del materiale ed oggetti utili al confezionamento delle dosi e del possesso di denaro contante malgrado l'uomo non svolga attività lavorativa. Attesa per domani l’udienza di convalida per direttissima.