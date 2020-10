Vede la polizia e saluta la comitiva, nella borsa aveva la cocaina: arrestata

Una bevuta in compagnia davanti al bar, ma con la droga dentro la borsa. Una ragazza è stata arrestata la scorsa notte dalla squadra volanti della polizia. Gli agenti l’hanno avvicinata per un controllo quando lei, secondo la ricostruzione, ha provato a defilarsi dal resto della comitiva sostenendo che ormai si era fatto troppo tardi.

La realtà era diversa: nell’andare via la giovane stava tentando di nascondere qualcosa nella borsa, dal controllo è poi emerso che all’interno c’erano qusi 2 grammi di cocaina oltre a 110 grammi di cannabis divisi in piccoli cartocci. Per la ragazza sono scattate le manette.