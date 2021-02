Alla guida dopo aver assunto cocaina, denunciato e patente ritirata

Il giovane è sembrato poco lucido ed è stato accompagnato all'ospedale di Jesi per sottoporlo a degli esami specifici. Ora è finito nei guai

I carabinieri di Cupramontana hanno fermato, nel pomeriggio di domenica 31 gennaio, un'auto condotta da un 20enne domiciliato a Cupramontana ma originario di un'altra città.

Il giovane è sembrato poco lucido ed è stato accompagnato all'ospedale di Jesi per sottoporlo a degli esami specifici. Il test ha confermato la tesi dei militari ed ha stabilito la positività alla cocaina. Per il 20enne è scattata la denuncia per guida sotto l'effetto di droga oltre al sequestro temporaneo della patente.