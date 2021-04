Vede i carabinieri e svolta velocemente con l'auto, dentro nascondeva la cocaina

FABRIANO - Quando ha intravisto l'arrivo dei carabinieri ha svoltato repentinamente tentando di eludere il controllo. Purtroppo per lui, un 20enne fabrianese, la manovra non è stata sufficiente per evitare la perquisizione del suo mezzo da parte dei carabinieri.

A bordo dell'auto il giovane nascondeva un grammo di cocaina. Per questo è stato segnalato in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.