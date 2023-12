Droga nascosta nel doppiofondo della pentola, maxi sequestro all'aeroporto: nei guai la grossista della cocaina

ANCONA - La cocaina era nascosta tra i tegami, più precisamente in un doppiofondo appositamente ricavato da una pentola. Sequestrati all'aeroporto di Malpensa 4 chili di droga destinata, secondo le indagini, a una donna di Cupra Marittima. A rrestata l'importatrice, in casa della quale sono stati trovati anche dell’Hashish, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. Gli approfondimenti hanno portato alla luce il fatto che la donna gestiva il traffico di droga direttamente da casa sua. Avrebbe lavorato insieme ad altre persone, tutte gravate da precedenti per droga. Una volta arrivata ai pusher, la cocaina avrebbe generato 6mila dosi e un profitto stimato in 300mila euro.

Il Gip di Fermo ha convalidato l’arresto in flagranza operato dalle Fiamme Gialle, disponendo la misura

cautelare dell’indagata in carcere.