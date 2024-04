Coca e hashish “seminati” in spiaggia, il ritrovamento delle forze dell’ordine dopo il blitz in un locale del lungomare

MONTEMARCIANO – Sono stati i cani poliziotti a ritrovarle, dopo che alcuni avventori – notata la presenza dei militari entrati nel locale – si erano probabilmente affrettati a disfarsene lanciandole dalle finestre. La scoperta di sostanze stupefacenti nella spiaggia è avvenuta domenica sera nell’ambito di un controllo effettuato da Polizia e Guardia di Finanza di Falconara Marittima, eseguito allo scopo di verificare il pieno rispetto delle normative di settore da parte di un noto locale del lungomare di Montemarciano, che da settimane pubblicizzava ed organizzava eventi musicali “afro” con la presenza di tantissimi giovani.

C’erano oltre 200 persone intente a ballare nel locale, all’interno del quale erano stati per l’occasione spostati tavoli e sedie per consentire che la struttura si trasformasse in un vero e proprio locale da ballo, con tre deejay a mettere musica. Durante l’ispezione del locale, è stata subito trovata una "pallottola" di hashish nascosta in un portasigarette in plastica, tenuto in mano da una ragazza che stava ballando e che lo aveva preso dalla propria borsa per disfarsene. I militari hanno pertanto spostato i cani poliziotto sulla spiaggia, tutto intorno alla struttura, i quali hanno fiutato altre quattro dosi di hashish e tre di cocaina, evidentemente gettate dalle finestre del locale da altri avventori che si sono accorti dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Inoltre, gli accertamenti dei finanzieri hanno permesso di scoprire la presenza di cinque lavoratori dipendenti tra i quali i 3 deejay impiegati nel corso della serata, sprovvisti della documentazione che attestasse il rapporto di lavoro e quindi da ritenersi completamente in nero. Sono infine in corso accertamenti volti a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza della struttura, tenuto conto che la struttura in questione è una cosiddetta “palafitta” in legno davanti al mare.