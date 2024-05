Ha la bocca piena di..cocaina ed hashish. Provava a non farsi scoprire: 30enne nei guai

ANCONA – Era seduto nel sedile posteriore, in una macchina fermata nella serata di ieri per un controllo dalla polizia ed il tentativo di nascondere un pacchetto tra il posto occupato ed il portabagagli non è sfuggito agli agenti. I passeggeri dell'automobile fermata in via de Gasperi avevano subito destato sospetti, con la pattuglia che ha subito provveduto all’identificazione delle tre persone a bordo.

Il passeggero seduto dietro era un giovane di circa 30 anni di origine tunisina, regolare sul territorio nazionale. Vistosi alle strette, ha subito assunto un atteggiamento insofferente ed in un attimo si è voltato di spalle tentando di ingerire qualcosa cercando poi di aprirsi un varco tra i poliziotti, spintonandoli e prendendoli a spallate, venendo però subito bloccato. Dopo aver inutilmente provato a divincolarsi, ha quindi estratto dalla bocca ciò che aveva in bocca e lo ha lanciato distante. L'involucro è stato poi raccolto dai poliziotti: all’interno erano contenute 5 palline in plastica di colore bianco contenente della sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno inoltre recuperato l'involucro che era stato nascosto nello spazio tra il sedile ed il bagagliaio, anche in quel caso droga, contenuta in un involucro termosaldato in plastica e contenente cocaina e hashish. L'uomo è stato portato negli uffici di via Gervasoni e qui denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e per la detenzione di sostanze stupefacenti, sequestrate per gli accertamenti del caso.