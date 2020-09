Micro appalti per gli asfalti, la Cna Osimo: «Finalmente si muove qualcosa»

Osimo – «La scelta del comune di Osimo di varare dei micro appalti per gli asfalti cittadini va nella giusta direzione auspicata dalla nostra associazione cittadina. I dati sulla FSBA hanno infatti messo in luce un momento difficile che necessità di interventi pubblici per far ripartire l’economia». Così Luigi Giambartolomei, coordinatore della Cna di Osimo.

«Le nostre micro imprese, però, necessitano di piccoli appalti che permettano anche a loro di partecipare. Asfalti, verde pubblico, scuole, sono molti i campi in cui è possibile sviluppare questa strategia. Ora la nostra speranza è che anche altri comuni seguano l’esempio di Osimo, dando lavoro alle piccole imprese fulcro del nostro territorio».