Weekend di eventi in città: inaugura il disco club Nyx alla Baraccola. In centro tatuaggi, cioccolato e musica

ANCONA - C’è quasi l’imbarazzo della scelta. In un fine settimana Ancona propone un ventaglio di ipotesi per tutti i target. L’evento più atteso dai giovani è sicuramente l’inaugurazione del disco club Nyx alla Baraccola. Stasera 18 novembre si accendono le luci in pista e tutti dentro con Fomo House Lab. Mentre domani sera è Extasy il party fuori luogo. Dopo anni in cui la Baraccola era passata da essere il tempio della movida ad un buco nero nel panorama dell’intrattenimento, il Nyx punta a dare una nuova casa a chi è alla ricerca di divertimento di qualità. Ma la grande novità è il ritorno delle feste universitarie. Infatti mercoledì 23 novembre il Nyx darà il via agli appuntamenti del mercoledì studentesco con Delirium, una proposta che per la felicità dei residenti del centro storico potrà alleggerire la presenza serale degli universitari in piazza del Papa.

Gli altri eventi in città

Il weekend offrirà, poi, una serie di appuntamenti anche nel cuore del capoluogo. Su tutti l’attesa kermesse dei maestri cioccolatieri della Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino. Da oggi a domenica le casette di legno di piazza Cavour torneranno ad ospitare le eccellenze dei produttori cioccolatieri: arriva Choco Marche. Diciotto espositori, un laboratorio del gusto e il salotto dei talk allestito davanti alle vetrine della libreria Fogola. Mentre alla Mole Vanvitelliana, da oggi a domenica, andrà in scena Ankonventional ovvero la convention internazionale di tatatuaggi. La manifestazione avrà anche due presentatori d’eccezione: Andrea Rock di Virgin Radio ed Elena Grimaldi. Ad attendere gli appassionati del tattoo alcuni tra i nomi più rinomati del panorama internazionale. Poco distante, in piazza del Crocifisso agli Archi, domani e domenica si farà festa in occasione del restyling della piazza. Sotto i portici di via Marconi sarà allestito un mercatino di prodotti tipici. E a pranzo e all’ora dell’aperitivo sarà possibile fare una degustazione dei prodotti del mare nostro grazie alla collaborazione con la flotta di pescatori dorici. In programma domani alle 18 in piazza del Crocifisso il concerto tributo a Lucio Dalla con la band La Sera dei Miracoli.