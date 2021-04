Serve i clienti senza mascherina: multato e attività chiusa per 5 giorni

Serve i clienti all'interno dell'attività dove lavora, in piazza Rosselli, vicino alla stazione, senza indossare la mascherina. Multato dai carabinieri del Norm di Ancona un 38enne di origine pakistana. L'episodio è accaduto ieri sera. Ora il negozio dovrà abbassare le serrande per 5 giorni lavorativi mentre è stato sanzionato anche il titolare del locale, un 26enne proveniente dal Pakistan.

Nelle ultime ore i carabinieri della Compagnia di Ancona sono stati impegnati in numerosi controlli per il rispetto delle norme anti-Covid tra Ancona e Falconara. In particolare si sono concentrati in via Marconi, piazza Ugo Bassi e via Flaminia per quanto riguarda il capoluogo dorico, mentre a Falconara Marittima hanno pattugliato via Boccaccio e via Flaminia. In totale hanno multato 9 persone che hanno violato il coprifuoco. Sette di loro avranno 5 giorni di tempo per saldare il conto, 280 euro, altrimenti l’importo salirà fino a 400 euro, mentre per gli altri due soggetti, fermati a bordo delle loro auto, è previsto l’aumento della sanzione fino a un terzo. Quindi l'importo ridotto entro cinque giorni sarà di 373 euro oppure di 533 euro entro 60 giorni.