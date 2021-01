Troppi clienti seduti ai tavolini: bar del porto chiude 5 giorni, 10 multati

Erano seduti al bar in più di quattro, superando il limite massimo di persone al tavolo consentito dalla normativa anti Covid. Gli agenti di polizia di Ancona ieri pomeriggio hanno multato 10 persone di origine albanese che si trovavano in un locale del porto seduti all'ingresso, nella zona del dehor. Ad intervenire le Volanti della polizia insieme alla squadra della divisione Amministrativa e sociale e la Polmare che hanno identificato i clienti. Per loro è scattata la multa da 400 euro per violazione del Dpcm. L'esercente, oltre a pagare la multa, dovrà chiudere il suo locale per cinque giorni.

Se bar e ristoranti del porto possono restare aperti anche quando gli alti devono chiudere perché equiparati agli esercizi commerciali dell'aeroporto o degli autogrilll, resta comunque per loro l'obbligo del distanziamento e dell'uso delle mascherine. Proprio per verificare il rispetto della legge ma anche per garantire la salvaguardia della salute, le forze dell'ordine, in particolare nel fine settimana, sono impegnate nei controlli di tutti e quattro i locali della zona portuale dorica.