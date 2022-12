Via i rifiuti, concluso il primo cleanup alle Palombare per far tornare a splendere il quartiere

ANCONA - Si è concluso ieri mattina il primo cleanup del quartiere Palombare. Ora la piazza, il campo di atletica Conti, il parco vicino alla chiesa e tutte le zone limitrofe sono pulite. L’evento è stato promosso dal Comitato delle Palombare: un momento di aggregazione e riflessione sulle tematiche ambientali di quartiere. Dalla raccolta è emersa una grande quantità di rifiuti da mozzicone di sigaretta (soprattutto nell’area della piazza principale), materiale indifferenziato, molto vetro e plastica in quantità moderata.

«Un grazie speciale a coloro che hanno partecipato all’evento - fa sapere il comitato delle Palombare - con l’obbiettivo di renderlo ripetibile ogni trimestre visti i risultati ottenuti. Per tutte le famiglie che parteciperanno al prossime date sarà un’ottima occasione per trasmettere ai vostri figli il senso civico e amore per il pianeta. Si ringrazia anche l’associazione Unbeatables Onlus che ha partecipato alla raccolta e che a breve lancerà una preziosa iniziativa per il quartiere Palombare».