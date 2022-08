Stefano e Claudio, padre e figlio travolti da un treno merci: fissati i funerali

PERUGIA - Si terranno domani mattina (lunedì) i funerali di Stefano e Claudio Pannacci, padre e figlio di 63 e 26 anni, morti mercoledì sera nei pressi della stazione di Senigallia. Il rito funebre verrà celebrato alle 10.30 persso la chiesa di Santa Maria in Colle, in via Leonardo da Vinci a Perugia. Intanto il pm Rosario Lionello non ha disposto l'autopsia sui corpi dei due uomini ed ha riconsegnato le same alla famiglia.

La vicenda

Mercoledì sera, verso le 21, Claudio ha deciso di farla finita. Il 26enne, residente a Perugia insieme alla madre, è uscito dall'appartamento e si è diretto verso i binari distanti soltanto qualche decina di metri. Ha scavalcato le barriere ed ha aspettato il treno in transito. Dietro di lui papà Stefano, di Valfabbrica, e mamma Gloria. Il primo è riuscito a raggiungerlo ma non ad afferrarlo in tempo: il treno merci li ha travolti entrambi, sbalzando i loro corpi a decine di metri. Poco distante anche mamma Gloria che ha assistito alla tragedia ed ha perso i sensi per lo choc. Quello stesso pomeriggio tutti e tre avevano trascorso una giornata in spiaggia. Papà Stefano e mamma Gloria erano separati da tempo ma erano riusciti a mantenere un ottimo rapporto negli anni. Era stato proprio Claudio a chiedere alla madre di far venire Stefano in vacanza con loro.