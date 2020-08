Addio a Sdogati, bandiera dei Dolphins: «Ancona ha il football grazie a lui»

Lo sport anconetano piange la scomparsa di Claudio Sdogati. L’ex giocatore dei Doplhins, poi membro dello staff tecnico, si è spento all’età di 65 anni. «Perdo un amico» ha detto l'head coach Roberto Rotelli in una nota apparsa sulla pagina dei Dolphins. «Pur non avendo mai giocato con Claudio ho avuto la fortuna di conoscerlo per motivi lavorativi e poi perché i nostri figli sono andati a scuola assieme. Era una persona piacevole e tanto discreta. Un vero compagno di squadra che non ha mai lasciato indietro nessuno. Senza gente come lui oggi non saremmo qui a fare football ad Ancona. Mi mancherà».

Sdogati, ex linebacker, ha iniziato l’avventura sportiva nel 1983. I Dolphins, con una nota, lo ricordano come “Coriaceo e massiccio, duro e sanguigno, schietto e discreto. Qualità che ha mostrato non solo in campo ma anche nell'attività politica e nel settore sociale dove era in prima linea da sempre. Il Presidente Leonardo Lombardi, tutti i dirigenti, gli allenatori, lo staff ed i giocatori- continua la nota del club- esprimono pertanto le piú sentite condoglianze alla moglie ed ai figli di Claudio Sdogati”. Cordoglio anche da parte della Vela Nuoto: "E' un triste giorno, oggi infatti è venuto a mancare Claudio Sdogati, conosciuto e apprezzato ex sportivo ma, soprattutto, papà del nostro atleta Carlo Sdogati, pallanuotista e portiere della squadra under 17 maschile. La società, il presidente Igor Pace, i consiglieri, i tecnici e tutti gli amici di Carlo si stringono intorno a lui e alla sua famiglia in questo difficile momento".