Malore improvviso, muore a Londra l’attore marchigiano Claudio Gaetani: era stato Arlecchino per Matteo Garrone

Malore mentre si trovava a Londra, morto l’attore Claudio Gaetani. Il docente dell’Università di Macerata, nonché critico cinematografico, attore e regista è stato stroncato improvvisamente a 46 anni. Originario di Civitanova, era conosciuto nelle Marche e non solo. Aveva interpretato il ruolo di Arlecchino in "Pinocchio" di Matteo Garrone. In Inghilterra doveva prendere parte a uno spettacolo. Il cordoglio arriva anche dall’ateneo maceratese, dove Gaetani insegnava nel laboratorio di linguaggio cinematografico.

«Il rettore Francesco Adornato, a nome di tutta la comunità universitaria e suo personale, esprime il più sentito cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Claudio Gaetani- si legge sulla pagina Facebook dell'Università- ci ha lasciati troppo presto. Esperto di cinema, attore e regista, Claudio ha collaborato per molti anni con l’Università di Macerata proprio sui temi del linguaggio cinematografico, coinvolgendo con la sua passione, entusiasmo e competenza tanti studenti e studentesse che continueranno a custodire e a far vivere i suoi insegnamenti».