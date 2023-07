Malore improvviso per l'ex allenatore Claudio Cingolani, salvato in extremis con il defibrillatore

ANCONA - Malore nei giorni scorsi per Claudio Cingolani, ex allenatore di alcuni club calcistici locali. Cingolani, 70 anni, ha perso i sensi durante una serata in famiglia ed è stato uno dei figli a mettere in atto le prime manovre di soccorso. Prima il massaggio cardiaco, poi l'arrivo della Croce Gialla. Il defibrillatore in dotazione agli operatori e la prontezza nell'intervento hanno salvato la vita all'ex tecnico. Dopo il periodo di controllo in ospedale, Cingolani è ora fuori pericolo. Il figlio Cristiano ha voluto ringraziare la Croce Gialla con un video pubblicato sui social.