L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per piccoli furti e ubriachezza molesta. Dai controlli è risultato anche irregolare sul territorio italiano: era infatti già gravato di un’ordine di espulsione non rispettato ed è stato denunciato. L’Ufficio Immigrazione ha notificato all'uomo l’Ordine di espulsione dal territorio nazionale.

FABRIANO - Accampato tra fogli di cartone e immondizia in un angolo in pieno centro a Fabriano. A trovare il nordafricano di 50 anni sono stati all'alba i carabinieri del Norm durante un servizio di controllo.

Accampato tra cartone e immondizia nell'angolo in centro, ma non può stare in Italia: espulso