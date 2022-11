Bivacco agli Archi, due stranieri senza documenti portati via

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri, durante il normale servizio di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti hanno effettuato verifiche in un'area verde agli Archi, dove stavano bivaccando delle persone. Due erano sprovvisti di documenti di riconoscimento e hanno declinato le proprie identità. La polizia li ha quindi portati via per risalire a chi fossero. Dopo le procedure sono stati identificati: sono un cittadino gambiano di 24 anni e un cittadino ivoriano di 20 anni. Il primo, regolare sul territorio nazionale, risultava avere a carico un rintraccio per notifica inerente al provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia emesso dal questore di Ancona, atto che gli è stato quindi notificato dagli agenti. Il secondo risultava essere irregolare sul territorio nazionale così è stato denunciato per violazione della normativa in materia di immigrazione e messo a disposizione dell'ufficio immigrazione che ha attivato le pratiche per l'espulsione.