Non ha documenti ed è su un'auto priva di revisione: la polizia scopre l'immigrato irregolare

ANCONA - A tradirlo è stata l'auto sulla quale si trovava lungo via della Grotta, che era senza revisione. I controlli della polizia hanno portato alla luce il fatto che il tunisino, privo di documenti e identificato dalle impronte digitali, era già conossciuto alle forze dell'ordine e non aveva i requisiti per stare in Italia. Per lui è scattato il provvedimento di espulsione.