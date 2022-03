Nascosto tra il carico di un camion, cerca di imbarcarsi per l'Albania: arrestato

ANCONA - Nascosto nel camion diretto in Albania, in mezzo al carico di materiale elettrico. L'uomo, scoperto dalla polizia al porto, è risultato gravato da diversi provvedimenti restrittivi per un cumulo di pena carceraria di circa 4 anni.

Si trovava nascosto tra il carico dell'autoarticolato mentre cercava di espatriare clandestinamente. Arrestato, si trova a Montacuto. Denunciato l'autista del mezzo pesante con l'accusa di favoreggiamento personale.