Migrante accolto al porto, 11 volte clandestino: condannato ed espulso di nuovo

ANCONA - Era sbarcato dalla Ocean Viking arrivata a marzo al porto con 336 migranti salvati dalle acque del Mediterraneo. La polizia, dopo le pratiche di identificazione che sono andate avanti tutta la notte al Palaindoor e hanno riguardato anche gli accertamenti medici, lo avevano arrestato insieme ad un tunisino di 27 anni per aver violato il provvedimento di espulsione. In manette era finito un pachistano di 36 anni. A lui e all’altro era stata rigettata la richiesta di asilo e nel 2021 sono stati imbarcati a bordo di aerei preposti al rimpatrio. Non era la prima volta che tentavano l'ingresso in Italia tramite barconi della speranza. II pachistano, che fa il fornaio, ha fatto 11 ingressi abusivi in Italia, dal 2010 (il primo) fino al 2021 (il penultimo) per il quale aveva un ordine di espulsione della prefettura di Udine. La Ocean Viking, nave della ong Sos Mediterranee, lo aveva preso a bordo insieme ad altri 25 migranti che erano sul gommone, partito dalla Libia e poi naufragato, quello dove ci sono stati almeno 60 morti in mare.

Era tra i sopravvissuti trovati in acqua. In passato era stato espulso anche dalla prefettura di Macerata. Ieri il giudice Carlo Cimini ha condannato in abbreviato il 36enne ad otto mesi di reclusione, pena sospesa. II tunisino era difeso dall’avvocato Riccardo Somma. I tentativo di entrare in Italia sono stati per raggiungere un parente che vive a Morrovalle. Dopo l’arresto gli fu applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma ai carabinieri di Morrovalle dove si era ricongiunto con uno zio, ma con la condanna la misura è decaduta. Per il 36enne è arrivata la 12esima espulsione.