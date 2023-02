Irregolari sul territorio, denunciati due occupanti di uno stabile alle Grazie

ANCONA - Irregolari nello stabile di via Torresi. I poliziotti hanno denunciato due persone su cinque occupanti. Si tratta di un cittadino gambiano di 25 anni e un cittadino della Sierra Leone di anni 38, entrambi per violazione della normativa in materia di immigrazione.

Il primo era già stato denunciato perché inottemperante all’ordine del Questore di Ancona a lasciare il territorio nazionale. Il secondo aveva il permesso di soggiorno scaduto da diversi mesi.