Irregolari, con precedenti o a fine pena: altre tre espulsioni

Espulso dopo aver scontato una condanna. La polizia ieri ha accompagnato all’aeroporto di Fiumicino un cittadino albanese di 38 anni. A suo carico aveva precedenti per violazione della legge in materia di spaccio di stupefacenti, favoreggiamento personale, falsità materiale e uso di atto falso. E’ stato infine scortato in Albania da personale specializzato dell’ufficio immigrazione.

Nel corso della settimana il personale della questura ha eseguito l’accompagnamento in frontiera di un cittadino pakistano di 25 anni. L’accompagnamento è stato organizzato dall’Ufficio immigrazione in esecuzione di un provvedimento dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. Espulso anche un cittadino nigeriano, irregolare sul territorio.