Dopo il nostro appello Raza ha trovato una casa: il giovane studente pachistano dormiva in strada da 3 mesi

ANCONA - Dopo l’appello fatto su AnconaToday almeno uno dei pachistani che dormono per strada da tre mesi ha trovato casa. È stato ospitato in un appartamento insieme ad altre cinque persone. È stata la questura a trovare lui un posto, tramite la prefettura. Ha una casa adesso Raza Zohaib, 30 anni. Il giovane studiava informatica nel suo paese e aveva detto di voler riprendere anche gli studi per diventare un esperto informatico. Il giorno dopo l’appello sulla nostra testata lo hanno chiamato dalla questura per informarlo che aveva un letto in cui dormire e un tetto sotto il quale stare. Raza ha già preso posto. «Siamo felici di questo - commenta Patrizia Guerra, coordinatrice dei City Angels - ringraziamo le istituzioni per la loro vicinanza e aiuto. Noi adesso ci stiamo informando per fargli riprendere gli studi all’università». Proprio i volontari dei City Angels, venerdì scorso, erano stati al Passetto, dal gruppo di pachistani che da tre mesi non hanno un posto al riparo dove poter vivere e dormire, e avevano raccolto il loro appello in un video. I volontari erano andati a portare loro indumenti puliti.«Questo ragazzo - dice Guerra - adesso vuole aiutarci ad aiutare gli altri, i bisognosi, vorrebbe entrare nel gruppo City Angels e questo ci riempie il cuore. Significa che la nostra attività è utile». Un cittadino privato, che ha una azienda agricola, ha contattato i City Angels anche per offrire dei posti di lavoro ad alcuni pachistani.