Pacchi alimentari per famiglie in difficoltà: Lions e City Angels aiutano i poveri

ANCONA - Caffè, biscotti, merendine, pasta, olio d’oliva , passata di pomodoro e barattoli di pelati, fagioli e verdura mista. Sono i pacchi alimentari che City Angels e Lions Club La Mole di Ancona hanno consegnato giovedì sera alle famiglie in difficoltà. Una quindicina gli aiuti portati ad altrettanti nuclei, anche casa per casa, come doni per la festa della befana. Le due associazioni si sono ritrovate nella sede dei City Angels, con i propri volontari. Invitato anche Marco Tantucci, il 44enne che era scomparso da Milano e poi ritrovato dopo un mese. City Angels e Lions hanno commentato così: «Vorremmo che tante altre organizzazioni seguissero le nostre orme, speriamo di essere da stimolo anche per altri che decidano di aiutare i bisognosi».