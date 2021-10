Capo delle Volanti ed agente sotto copertura, Cinzia Nicolini va in pensione

ANCONA - «Un viaggio lungo 37 anni, un'esperienza meravigliosa». Cinzia Nicolini, Capo di Gabinetto della Questura di Ancona, nella giornata di ieri ha prestato l'ultimo giorno di servizio. Un viaggio in Polizia di Stato lungo ben 37 anni, con incarichi prestigiosi e di grande responsabilità.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza ed in Scienze Politiche, Cinzia Nicolini ha ricoperto alcuni importanti incarichi al Compartimento di polizia postale di Bologna, alla Polfer di Ancona ed alla sezione di Polizia giudiziaria presso il tribunale del capoluogo dorico. Per circa 5 anni è stata un agente sotto copertura sia nel nostro Paese che all'estero, dirigendo inoltre la squadra antidroga della Criminalpol Marche. Dal 2006 al 2019 la dottoressa Nicolini ha diretto l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ancona, ricoprendo anche il ruolo di portavoce stampa. Poi nel 2019 la nomina a Capo di Gabinetto della Questura di Ancona, incarico che ha svolto negli ultimi 2 anni fino alla giornata di ieri, giorno del suo pensionamento.