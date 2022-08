Cade in barca, sbatte la schiena e non riesce a muoversi: spavento per una donna

ANCONA- E’ stata trasportata ieri (17 agosto) all’ospedale in codice giallo una donna cinquantenne dopo essere riuscita ad attraccare con la sua imbarcazione alla Mole Vanvitelliana.

La stessa, mentre era a bordo, è caduta rovinosamente andando a sbattere con la schiena non riuscendosi a muovere per diverso tempo. Una volta superato il grande spavento è riuscita a rientrare in porto prima del trasferimento a Torrette.