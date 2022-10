I Cinofili della Polizia all'interno dei penitenziari della Regione: «Sinergia operativa per una maggiore sicurezza»

ANCONA - Si è tenuta questa mattina, presso la Questura di Ancona, l’incontro tra il Direttore del Provveditorato Interregionale dell’Amministrazione Penitenziaria Gloria Manzelli insieme al Comandante Interregionale della Polizia Penitenziaria, Generale Ernesto Cimino, ed il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, in ordine alla programmazione di servizi dedicati, con l’ausilio dei Cinofili in servizio presso l’U.P.G. e S.P. della Questura di Ancona, presso gli istituti di pena delle Marche. Nel corso dell’incontro tutti i partecipanti hanno rimarcato il valore aggiunto della cooperazione fra Forze di Polizia. Il Questore di Ancona: “ ’accordo tra Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria per l’impiego di unità cinofile negli Istituti Penitenziari rappresenta la migliore espressione della sinergia operativa per una maggiore sicurezza interna ed una più efficace tutela della salute dei detenuti”.

Il Direttore del Provveditorato Gloria Manzelli: “Un servizio molto importante quello definito oggi con il Questore Capocasa, di intelligence e collaborazione al nostro personale, rivolto alla prevenzione dell’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno degli istituti penitenziari. Un importante strumento volto ad innalzare l’ordine e la sicurezza interna delle sezioni detentive, e la qualità della vita sia dei detenuti, sia del nostro personale, che può svolgere le proprie competenze in totale sicurezza.”