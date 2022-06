Attraversano la piazza con l’hashish in tasca, i giovanissimi non sfuggono ad Ermes e Eldox

ANCONA - L’unità cinofila della polizia in piazza Cavour. Durante i controlli di ieri Ermes e Eldox, rispettivamente di razza Malinois e Pastore Tedesco, hanno iniziato ad agitarsi mentre passavano due diciottenni. I due avevano dell’hashish nelle tasche, circa un grammo a testa per uso personale, che hanno consegnato spontaneamente ai poliziotti. Sono stati sanzionati e verranno segnalati alla Prefettura per eventuali controlli.

Il Questore Capocasa:«Esserci sempre, vivere insieme gli spazi urbani, condividere la quotidianità con i cittadini è lo spirito della nostra missione, al servizio della collettività».