Cinghiali nei giardini, emergenza nel quartiere: il caso finisce in consiglio comunale 

Emergenza cinghiali a Posatora. Il caso è stato portato in consiglio comunale da Arnaldo Ippoliti (60100): «I residenti segnalano una presenza sempre più massiccia di questi animali, che entrano anche nei giardini delle case private» ha spiegato Ippoliti, puntando l’attenzione specialmente sulla zona che sovrasta il centro Zaffiro: «L'area è trafficata, c’è anche una parte con una importante pendenza stradale e incontrare un cinghiale può rappresentare un grosso problema di scurezza».

L’assessore all’ambiente Michele Polenta ha spiegato che la competenza della gestione faunistica e venatoria ricade sulla regione. «Il territorio soggetto a pianificazione esclude le aree urbane, il che aggrava il problema nelle zone abitate dove i cinghiali trovano un habitat favorevole - ha spiegato Polenta- avanzeremo anche tramite l’Anci proposte di modifica al documento di pianificazione faunistica chiedendo di inserire anche le aree urbane, tutto attraverso un dialogo con associazioni agricole e ambientaliste. Cercheremo però soluzioni alternative alla caccia, meno cruente rispetto all’abbattimento». Abbattimento selettivo che, ad oggi, è affidato alle associazioni territoriali di caccia: «Seppure non è condivisibile nelle sue modalità per cruenza e sofferenza, di fatto la pianificazione faunistica è l'unico strumento che dovrebbe garantire una certa selezione» ha concluso Polenta, che ribadisce: «Ritengo scelerate le scelte dalla Regione di favorire l’attività venatoria a discapito della sicurezza dei cittadini. Il problema però non è solo di Ancona, è generalizzato e deve essere affrontato in modo tangibile».