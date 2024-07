Il Comune di Ancona fa sue le istanze della Coldiretti: «Grazie al progetto dell'Urca intrappolati 17 cinghiali»

ANCONA – Nella giornata di ieri anche il Comune di Ancona ha deciso di far sue le istanze della Coldiretti a riguardo dei danni da fauna selvatica. «L’amministrazione comunale di Ancona – spiega l’assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni -, è vicina alla categoria degli agricoltori che ha manifestato stamane (cioè ieri, ndr) presso la Regione Marche in merito ai danni subiti da parte della fauna selvatica. Non a caso, fino dal suo insediamento, la giunta si è immediatamente occupata anche della questione cinghiali». Il vicesindaco poi prosegue: «Finora abbiamo messo in campo tutte le soluzioni che ci sono consentite, pur all’interno del quadro normativo poco agevole, investendo anche risorse proprie. Ad oggi, oltre ad affrontare tante altre emergenze, l’assessorato alla Protezione civile, ha approntato un progetto grazie al quale sono stati intrappolati, in piena area urbana, 17 cinghiali».

È bene ricordare come il sistema utilizzato è frutto di un’attività congiunta, autorizzata con un’ordinanza sindacale di fine 2023 e che consente di catturare molteplici esemplari, in quanto i cinghiali entrano in un continuum nella trappola per tutta la sessione di cattura, senza lasciar uscire quelli che si trovano già all’interno. Il progetto, a suo tempo approvato con una delibera di giunta, è stato proposto dall’associazione Urca Marche, acronimo di Unione Regionale Cacciatori dell’Appennino, poi sviluppato assieme al Comune, con la collaborazione di molteplici Enti.

«Ringraziamo ancora una volta – è Zinni a riprendere la parola - tutti gli attori di questo progetto di carattere sperimentale. È un unicum nella nostra regione ed è stato continuamente migliorato, attraverso le esperienze accumulate nelle diverse sessioni di cattura. A riguardo continueremo ad aggiornare la Regione Marche sugli esiti di questa sperimentazione, che potrà essere implementata e trasferita in altre realtà del territorio marchigiano». In Zinni vi è la certezza che proseguendo su questa linea sarà possibile coadiuvare un modello di trappolamento efficace, rispettoso del benessere animale e al tempo stesso lontano dall’ambientalismo definito di maniera. «Come Comune - conclude il vicesindaco - continueremo a fare il massimo per tutelare cittadini e agricoltori dai danni prodotti dai cinghiali e ringraziamo la Regione Marche per avere accolto il nostro progetto a tutela del territorio».