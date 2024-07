Cittadella: catturati e sottoposti ad eutanasia 12 cinghiali

ANCONA – Nella giornata di ieri nell’area riconducibile al parco della Cittadella sono stati intrappolati ben 12 cinghiali attraverso il progetto realizzato dall’Urca. Il Comune di Ancona rende noto che il tutto è avvenuto dopo diversi mesi di pasturazione, cioè di alimentazione, i quali hanno consentito di superare la diffidenza degli animali rispetto alla trappola. Come più volte sottolineato, il sistema utilizzato è frutto di una sperimentazione, autorizzata con un’ordinanza emessa a dicembre 2023, che consente di catturare molteplici esemplari, in quanto i cinghiali continuano a entrare nella trappola per tutta la sessione di cattura, senza lasciar uscire quelli che si trovano già all’interno. Gli animali sono poi trattati con telenarcosi prima ed eutanasia poi. Il progetto, approvato tempo fa con delibera della giunta comunale di Ancona, è stato proposto dall'associazione Urca Marche, acronimo di Unione Regionale Cacciatori dell’Appennino.

«Esprimo molta soddisfazione – sono state le parole in merito pronunciate dall’assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni, nonché vicesindaco - e ringrazio i volontari Urca perché stanno conducendo un ottimo lavoro di monitoraggio e di trappolamento di esemplari che mettono la città in condizioni di insicurezza. L’intervento di oggi – prosegue il delegato del sindaco - dimostra che la sperimentazione funziona bene, con la collaborazione di tutti gli enti della conferenza dei servizi che ringrazio: polizia provinciale di Ancona, istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Regione Marche settore Forestazione e politiche faunistico venatorie, Ast Ancona Dipartimento di prevenzione Uoc Igiene alimenti origine animale. Ringrazio anche il servizio Ambiente del Comune e il dirigente Roberto Panariello».

Zinni infine conclude: «Continueremo ad aggiornare la Regione Marche sugli esiti di questa sperimentazione, che potrebbe essere implementata ed eventualmente trasferita in altre realtà. Questo intervento è stato importante in termini numerici ed è l’ultimo di una serie di operazioni condotte nei mesi scorsi per risolvere il problema dei cinghiali in città».