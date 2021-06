Cinghiali ad Ancona, le associazioni: «No a catture a abbattimenti, si alla prevenzione»

«Ci si ostina a pensare alla gestione faunistica in termini semplicistici e quasi banali, concentrandosi sugli animali, senza considerare mai le cause che spingono questi ungulati a spingersi nelle città»

Le associazioni ENPA, GRIG, La Lupus in Fabula, LAC, LAV e WWF hanno espresso il vivo dissenso contro l'ipotesi, avallata dal Comune di Ancona, di procedere con catture e traslocazioni presso i macelli dei cinghiali che stanno frequentando alcune zone periferiche. «Una situazione - si legge in un comunicato - che riguarda molte città, le quali hanno già da tempo adottato questo fallimentare sistema, non risolvendo – ma anzi, aggravando – il problema (vedasi il caso Roma)».

«Ci si ostina a pensare alla gestione faunistica in termini semplicistici e quasi banali, concentrandosi sugli animali, senza considerare mai le cause che spingono questi ungulati a spingersi nelle città. Solo agendo su queste ultime si potrà ottenere un risultato. Ci rendiamo conto che si tratta di una situazione complessa, poiché molte sono le cause: maggiore cementificazione del territorio, disturbo causato proprio dagli abbattimenti nelle aree extraurbane, la presenza di grande degrado ambientale e gli ormai comprovati danni causati dalla caccia con fenomeni come la dispersione del branco e l'aumento della prolificità. Il Comune, peraltro non autorizzato ad intervenire sulla fauna selvatica, può però lavorare sul maggior motivo di attrazione degli ungulati in ambito urbano, ovvero la grande presenza di rifiuti, attraverso una raccolta innovativa, ad esempio utilizzare cassonetti anti-cinghiale per umido e indifferenziato e con recinzioni e sistemi innovativi di dissuasione nelle aree più delicate, come le strade. Le associazioni chiedono al Comune di non condannare mamme e cuccioli ad una morte inutile che andranno ad arricchire qualche macellaio, e di studiare un piano serio per prevenire tali fenomeni».