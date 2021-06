Le rose sono troppo buone, cinghiale torna a brucare nei giardini privati del paese

Circa un mese fa aveva scelto il tramonto per avvicinarsi alle case di Scorcelletti, frazione di Castelbellino, e brucare le rose di un giardino privato. In quel frangente fu il proprietario di casa ad accorgersi del cinghiale che poi fuggì a tutta velocità nel campo adiacente. Ieri sera, probabilmente lo stesso animale, si è di nuovo avvicinato all'appartamento di via Cesare Pavese, divorando le ormai poche rose rimaste.

Questa volta a far scattare l'allarme è stato il cane che si trovava all'interno del giardino. Vedendo l'ungulato avvicinarsi ha iniziato ad abbaiare furiosamente. A quel punto il cinghiale, dopo aver distrutto alcune piante di rose, ha iniziato a correre in direzione di via Clementina scomparendo nel buio. A circa 20 metri da lui c'erano alcuni bambini che giocavano in strada in sella alle loro biciclette. «E' la seconda volta che vedo il cinghiale avvicinarsi così - afferma nuovamente il proprietario di casa - l'animale non sembra aggressivo ma con i bambini sempre presenti nei paraggi sarebbe bene cercare di far qualcosa per arginare il problema».