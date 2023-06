Cinghiale alla Cittadella: a breve il trappolamento dell'ungulato

ANCONA - Dopo il recente nulla osta della Regione per un intervento da parte dell'Amministrazione comunale per la presenza di un cinghiale all'interno del parco della Cittadella, presenza che aveva portato anche alla chiusura della stessa area verde, l'Amministrazione sta lavorando a tutta una serie di adempimenti che porteranno al trappolamento dell'animale.

Il parco della Cittadella è chiuso dal 12 maggio scorso, quando al Comune era stata segnalata la presenza dell'esemplare al suo interno. «L'Amministrazione - fa sapere in una nota - ha avviato una preventiva consultazione con tutti gli Enti competenti in materia, con particolare riguardo alla Regione e con il Parco del Conero. Ora, stante il nulla osta pervenuto anche da parte dalla Regione, si provvederà in tempi brevi al trappolamento dell'esemplare, attivando il protocollo del Parco del Conero riguardante l'Autorizzazione agli operatori volontari di trappolamento per l'attività normata dal Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all 'interno del territorio dell Ente Parco del Conero-Anno 2023 ".