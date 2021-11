Va al cimitero e accusa un malore: 60enne finisce al pronto soccorso

Accusa un malore nel cimitero di Tavernelle. Paura oggi pomeriggio alle 17.30 per un sessantenne.

L'uomo si trovavava poco prima dell'uscita secondaria del sepolcreto quando all'improvviso si è sentito male. Sfortunatamente il cancello era già stato chiuso e così è servito l'intervento di un custode per aprire ai volontari della Croce Gialla di Ancona, accorsi sul posto per soccorrerlo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Torrette in codice giallo.