Non è un cimitero per disabili: «Tavernelle è off-limits per me in carrozzina»

Antonio Mignone ha deciso di far visita al cimitero di Tavernelle e fin qui non c’è nulla di strano, a parte il fatto che per lui muoversi tra le corsie per pregare sulle tombe è una vera e propria impresa.

Antonio è costretto da anni su una sedia a rotelle e, nonostante il sistema sanitario lo abbia fornito di una carrozzina motorizzata, fa fatica a circolare per il cimitero. Poco dopo aver varcato l’ingresso principale ha bisogno di andare in bagno. A poche centinaia di metri ce n’è uno per disabili. E’ pulito, anche se mancano i disinfettanti anti-Covid. C’è anche una rampa per raggiungerlo, peccato che è interrotta da una serie di scalini. Niente bisogno, si può aspettare. Il giro prosegue sulla strada principale, passando vicino a resti di anonime lapidi talmente malandate che rischiano di cadere in qualunque momento. La fatica inizia a sentirsi quando Antonio attraversa una corsia che non si trova sulla strada principale. E’ una delle tante fatte di brecciolino, la sua sedia a rotelle singhiozza e a volte resta impantanata: «Se qualcuno usa la sedia tradizionale, praticamente rinuncia a venire al cimitero» commenta. In alcuni punti l’asfalto è segnato da buche più o meno profonde. «Ho fatto un giro sull’autobus interno- racconta ancora Antonio- i sobbalzi erano talmente forti che mi si è quasi sfilato il cappello dalla testa».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Mancano manutenzioni sugli immobili, ma anche di pulizia interna e sulle strade» ha commentato Paola Poloni, una visitatrice presente al cimitero. La donna richiama l’attenzione anche sulle infiltrazioni di acqua piovana in una parte semi interrata del cimitero: «Lo scarico dell’acqua è talmente otturato che ci sta nascendo una piantina, più o meno lo stesso problema che c’è anche al cimitero del Pinocchio». In giro si vedono degli operai: «Sappiamo che dal 25 ottobre al 2 novembre sono in programma dei lavori, ma non credo sufficienti a risolvere tutti i problemi strutturali che ha incontrato Antonio» spiega Carla Novelli, che ha accompagnato il disabile nel tour. Il giro non può che chiudersi con un appello: «Comune, spendete anche i soldi per noi disabili- chiede Antonio- io pago contributi da 39 anni e non potete lasciarci così. Questo cimitero è talmente bello che, con la sua storia, potrebbe e dovrebbe attirare visitatori da fuori».