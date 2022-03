Va al cimitero, poi si getta da un punto rialzato: sul posto atterra l'eliambulanza

JESI - Quando i soccorritori sono arrivati sul posto lo hanno trovato riverso a terra, sanguinante e con delle lesioni alla nuca. Lui, un 55enne, poco prima si era gettato da un punto rialzato all'interno del cimitero di Jesi. E' successo questa mattina poco dopo le 10.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde di Jesi, l'automedica del 118 ed è atterrata l'eliambulanza. L'uomo, per fortuna rimasto sempre cosciente, è stato caricato su Icaro e trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Lamentava forti dolori alla cervicale e alla testa. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.