Stop lavori al cimitero, il Comune scarica la ditta: «Sono loro a non rispettare il contratto»

«La ditta non sta rispettando il contratto, ha avanzato delle contestazioni che al momento non conosco, ma stiamo lavorando per risolvere il contratto e chiedere un risarcimento». Parole dell’assessore comunale ai lavori pubblici, Paolo Manarini, sull’ennesimo stop ai lavori del cimitero di Gallignano.

«In base a quello che dicono gli uffici tecnici è la ditta che non sta facendo i lavori- ha detto Manarini, replicando al malumore dei residenti- hanno avanzato delle contestazioni che ora non so dire, né sono tenuto a conoscere perché riguardano gli uffici tecnici. Abbiamo fatto degli ordini di servizio per farla tornare al lavoro, ma ora l’ufficio è orientato alla risoluzione del contratto in danno, che comporta anche la richiesta di un risarcimento. Parlo con il cuore, perché sono estremamente dispiaciuto per questa situazione- continua Manarini- purtroppo cu sono delle regole per l’esecuzione dei lavori e dei tempi dettati dalle normative».