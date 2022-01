Muro del cimitero sbriciolato: «Tra un po’ forse vedremo le bare»

La murata esterna del cimitero di Candia è messa in sicurezza con un’impalcatura di legno: «E’ messa così da ottobre 2020, il fatto è che il muro corrisponde al retro di una cappella, se cade altra roccia chissà cosa vedremo tra un po’». A parlare è David Zepponi, residente della frazione (VIDEO): «La recinzione del cimitero è praticamente crollata e a ottobre 2020 la murata è stata puntellata, la situazione però ad oggi è ancora questa- racconta David- questa è la parte messa peggio, ma anche più avanti ci sono puntellature per crepe molto molto evidenti». Durante il sopralluogo, effettuato nel pomeriggio insieme a una rappresentanza dell’associazione anti-degrado, è stato possibile notare la stonatura tra la parte visibilmente rinnovata del campo con quella che aspetta la manutenzione da oltre un anno. A preoccupare i residenti è anche la via che passa davanti al cimitero: la recinzione ha di fatto ristretto la larghezza della corsia a circa 5 metri e mezzo, in un punto dove passa regolarmene anche una linea bus.

A far discutere è anche lo stato della strada principale di Candia all’altezza del Villaggio Verde. Pochi giorni fa, spiega sempre Zepponi, è stato effettuato un intervento di asfaltatura, ma qualche buca si sta già riaprendo. Gli avvallamenti, ormai “storici”, fanno il resto: «Io stesso, come molte altre persone del posto, preferisco passare sulla corsia opposta del rettilineo per evitare danni».