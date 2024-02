Perde l'equilibrio e finisce nel fosso, paura per un ciclista lungo la ciclovia del Conero

ANCONA - Momenti di paura questa mattina lungo la ciclovia del Conero all’altezza dello stradello di Mezzavalle. I vigili del fuoco ed il personale del 118 sono dovuti intervenire per soccorrere un ciclista che, avendo perso l’equilibrio, è caduto in un fosso. Dopo averlo recuperato e stabilizzato è stato adagiato su di una barella e riportato in superficie dove è stato preso in consegna dal personale sanitario intervenuto. Non sarebbe in pericolo di vita.