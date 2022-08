Mamma e ragazzina vanno al mare, incontro choc con un ciclista: «Sta pedalando con il membro in mano!»  

LORETO - Pedalano verso il mare sulla ciclabile tra Loreto e Porto Recanati, incontrano un altro ciclista che mostra loro le parti intime. E' successo sabato scorso a madre e figlia adolescente, lungo la pista che collega la città mariana al mare. Il caso è stato segnalato sul gruppo Facebook "So de lureto e nun me sta be".

«Vorrei far presente alla cittadinanza che si aggira sulla pista ciclabile un signore in bicicletta che gira con il suo … in mano passando davanti alle ragazze- scrive la mamma- lo abbiamo incontrato sabato scorso io e mia figlia e non vorrei che succedesse alle tante ragazze che passano tutti i giorni sulla ciclabile che dal cimitero va a Portorecanati».