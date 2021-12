Ciclista cade e resta bloccato nel sentiero: arrivano i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno a 12.30 lungo un sentiero del Monte Conero per portare soccorso ad un ciclista che, a causa di una caduta, non riusciva più a tornare verso la propria autovettura.

La squadra di Ancona, intervenuta con un mezzo 4x4 in collaborazione con i sanitari del 118 ed il personale del Soccorso Alpino, ha raggiunto il ragazzo e lo ha caricato sul mezzo per poi trasportarlo in un piazzale dove ad attenderli c’era l’eliambulanza del 118. Il ciclista è stato trasferirlo al pronto Soccorso di Torrette di Ancona.