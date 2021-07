Ciclista colto da malore, rianimato in strada dal carabiniere di passaggio

Il militare si è accorto del ciclista in difficoltà e ha gli ha praticato un massaggio cardiaco in strada

Via Filottrano

Si accorge del ciclista in difficoltà, capisce che sta avendo un malore e gli pratica un massaggio cardiaco in strada. Il maresciallo Emiliano Gatta stamattina si stava recando alla stazione carabinieri di Filottrano, dove presta servizio, quando ha notato il ciclista accasciato a terra lungo via di Filottrano a Osimo.

Il militare ha notato l’uomo, accasciato a terra, chiedere aiuto con un flebile gesto della mano e ha attivato la macchina dei soccorsi: ha chiamato il 118 e informato la centrale operativa dei carabinieri di Osimo. Il tempo però non giocava a favore e dopo aver notato che il ciclista stava perdendo i sensi, è stato lo stesso Gatta a praticargli il massaggio cardiaco la ventilazione polmonare sul posto. Il tutto fino all’arrivo dell’ambulanza. Stabilizzato dai medici, l’uomo è stato portato a Torrette e ricoverato in prognosi riservata.